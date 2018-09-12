Lincoln, Leipzig'in gözlemcisi oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lincoln, Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig için oyuncu arayacak.

GÜNEY AMERİKA'DAN OYUNCU BAKACAK

Alman basınının haberine göre 3 yıl önce futbolu bırakan Lincoln, Red Bull Leipzig için Güney Amerika'dan futbolcu önerecek. Lincoln, Leipzig'in bu yaz kadrosuna kattığı Matheus Cunha transferinde de etkili olmuştu.

RANGNICK İLE BERABER ÇALIŞMIŞTI

Lincoln, Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick ile Schalke 04 ve Kaiserslautern'de beraber çalışmıştı.

(Sporx)