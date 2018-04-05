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Linnes antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim  yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı  oyuncular, ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Fatih  Terim'in çift kale maç sırasında futbolculara uyarılarda bulunması dikkati çekti.

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, antrenmanda hafif bir  sakatlık yaşadı. Linnes, Fatih Terim ve takım doktoruyla konuştuktan sonra idmanı  yarıda bıraktı.

Öte yandan Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis ve Yuto Nagatomo,  antrenmanın ardından bir süre koştu.

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