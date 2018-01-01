Lionel Carole, Galatasaray'ın Antalya kampına katılacak!

Cim-Bom’un arayış içinde olduğu sol bek için Lionel Carole geliyor.

Asamoah’tan aldığı olumsuz yanıt nedeniyle diğer alternatiflere yönelen sarı-kırmızılılar, halen kadrosunda bulundurduğu Carole konusunda bekleyişe geçti. Sevilla’nın ligin ikinci yarısı için devam etmeyi düşünmediği futbolcunun Antalya kampına katılabileceği ve teknik direktör Fatih Terim’in sol bekteki bir alternatifi olabileceği dile getirildi.