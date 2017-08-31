Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Lionel Carole Sevilla'ya transfer oldu

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Lionel Carole, La Liga devi Sevilla için sağlık kontrolünden geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da merakla beklenen transfer Kwadwo Asamoah'ın yanı sıra, takımın bir başka sol beki olan Lionel Carole'de de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunu satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiraladı.26 yaşındaki Carole, şu sıralarda İspanya'da sağlık kontrolünden geçiyor.

Sevilla, Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 1.3 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 4 milyon euro.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Narkotik polisinden nefes kesen operasyon

Narkotik polisinden nefes kesen operasyon

Harika bir fikirle yola çıktılar

Harika bir fikirle yola çıktılar

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA