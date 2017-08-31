Lionel Carole Sevilla'ya transfer oldu

Galatasaray'da merakla beklenen transfer Kwadwo Asamoah'ın yanı sıra, takımın bir başka sol beki olan Lionel Carole'de de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunu satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiraladı.26 yaşındaki Carole, şu sıralarda İspanya'da sağlık kontrolünden geçiyor.

Sevilla, Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 1.3 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 4 milyon euro.

(Fanatik)