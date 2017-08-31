Lionel Carole Sevilla'ya transfer oldu
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Lionel Carole, La Liga devi Sevilla için sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'da merakla beklenen transfer Kwadwo Asamoah'ın yanı sıra, takımın bir başka sol beki olan Lionel Carole'de de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunu satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiraladı.26 yaşındaki Carole, şu sıralarda İspanya'da sağlık kontrolünden geçiyor.
Sevilla, Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 1.3 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 4 milyon euro.
(Fanatik)
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