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Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na ara verdi

Lionel Messi, Arjantin milli takımında bir süre görev yapmayacak Arjantinli yıldız oynanacak üç hazırlık maçında da forma giymeyecek.

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Arjantin'de yayınlanan TNT Sports'un haberine göre Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın 7 ve 11 Eylül'de oynayacağı Guatemala ve Kolombiya maçlarında milli takımda yer almayacak.

İki hazırlık maçının yanı sıra Brezilya'ya Ekim ayında Suudi Arabistan'da oynanacak maçta da Messi görev almayacak.

Yıldız futbolcunun sadece Copa America maçlarında oynamayı planladığı, hazırlık maçlarında yer almayacağı öğrenildi.

Dünya Kupası'nda başarısızlığın ardından zorla da olsa Jorge Sampaoli'yle yollar ayrılmış yerine ise geçici olarak Lionel Scaloni getirilmişti.

Öte yandan Dünya Kupası'nın ardından Mascherano ve Lucas Biglia, Arjantin milli takımını bırakmıştı.

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