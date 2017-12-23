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Lionel Messi, kramponu olmadan asist yaptı!

El Classico'da Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 3-0 mağlup ederken son golde Lionel Messi'nin ilginç asisti dikkat çekti.

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Merakla beklenen El Classico'yu Barcelona, 3-0'lık net bir skorla kazandı. Barcelona, deplasmanda Real Madrid karşısında şov yaparken Aleix Vidal'ın attığı 3. golde asist yapan Lionel Messi'nin ilginç görüntüsü olay oldu.
 
Sağ kanattan topu sürerken kramponu ayağından çıkan Messi, buna rağmen durmadı ve kramponu olmayan ayağıyla topu Vidal'e çevirdi. Vidal de Messi'nin bu asistini geri çevirmedi ve topu ağlarla buluşturdu.
 
Öte yandan Lionel Messi, Real Madrid maçında bulduğu golle bu sezon 50. golünü kaydetti. Messi, böylece üst üste 6 sezon 50 gol barajını aşmış oldu.

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