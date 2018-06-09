Lionel Messi'den İsrail'e 'Filistinli çocukları öldüren insanlarla oynamam' tepkisi

ARJANTİN, bugün İsrail ile Kudüs’te oynanması planlanan özel maçı iptal etmiş, iki ülke arasında siyasi kriz çıkmıştı. Çünkü maçı oynatmak için devreye giren İsrail Başbakana Netenyahu, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri’yi aramasına rağmen futbolcular maça çıkmaya ikna edilemedi. Arjantin Milli Takımı’nın oyuncularının başta Messi olmak üzere maça çıkmama konusunda tavır aldıkları belirtildi. Arjantin basını bu konuda Messi’nin gayri resmi açıklamalarına yer verdi.

LİONEL MESSİ YALANLAMADI

Arjantin spor kanalı TyC Sports, Messi’nin konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı: “UNICEF elçisi olarak, masum Filistinli çocukları öldüren insanlara karşı oynayamam. Maçı iptal etmek zorunda kaldık çünkü bizler futbolculardan önce insanız.” İsrail cephesi ise Messi’nin bu açıklamalarının sahte olabileceğini, oyuncu tarafından doğrulanmadığını öne sürdü. Ancak Messi televizyon tarafından aktarılan bu görüşleri de yalanlamayarak, bir anlamda doğruladı.

UMARIM HERKES KATKIDA BULUNUR

ARJANTİN Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, “Umarım herkes maça çıkmama kararına katkıda bulunur” diyerek oyuncuların tavrını destekledi. Golcü Higuain de, “Sonunda doğru şeyi yapabileceğimizi düşünüyorum” diyerek maça çıkmama kararının isabetli olduğuna vurgu yapmıştı.

iSRAiL CAMUR ATIYOR

İSRAİL medyası Messi’nin, Filistinli protestocuların tehditlerinden çekindiği için Kudüs’teki maça çıkmak istemediğini öne sürerek, kirli propaganda yapmaya çalışıyor. Hatta yalanı abartıp DEAŞ tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü. Arjantin basını ise İsrail’in yarım yüz yıllık Filistin işgalini ve insanlık dışı terörizminin oyuncular tarafından protesto edildiğini vurguluyor. Haberlerde Filistinli futbolcu Mohammed Khalil’in, Gazze protestolarında İsrailli keskin nişancı tarafından iki dizinden de vurulduğu da hatırlatıldı.

O VİDEO ETKİLİ OLDU

FİLİSTİNLİ futbolcu Mohammed Khalil Obaid, protestolar sırasında İsrail keskin nişancı tarafından iki ayağından da vurularak yaralanmıştı. Sakat kalan Mohammed Khalil Obaid, bir video çekerek Arjantinli yıldız oyuncu Messi’ye gönderdi ve sosyal medyadan paylaştı. Khalil’in çağrısının da Messi’nin ve arkadaşlarının kararı üzerinde etkili olduğu bildirildi.

SANATÇILAR DA GiTMEDi

MESSİ’NİN tavrıyla ilgili dünya basınında yer alan haberlerde şu hatırlatmada bulunuldu: Shakira, Gilberto Gil ve Natalie Portman gibi yüksek profilli sanatçılar mevcut durumla ilgili kaygıları dile getirerek İsrail’e gitmeyi reddettiler. Barcelona ve Floransa gibi Avrupa şehirleri de protestolarla İsrail’e karşı bir silah ambargosu çağrısında bulundular.

(Aksam)