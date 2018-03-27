Lionel Messi'nin bu akşamki İspanya maçında oynayamayacağı açıklandı

Dünya Kupası’na hazırlanan Arjantin, İspanya ile bu gece bir hazırlık maçı yapacak. Ancak Tangocular maça saatler kala sürpriz bir haberle sıkıntı yaşadı.

İspanyol AS Gazetesi, Arjantin basınına dayandırarak verdiği haberinde Messi’nin sakatlığı nedeniyle İspanya’ya karşı oynayamayacağını bildirildi.

İtalya maçından kalma sakatlığın devam ettiği, bu nedenle Messi’nin riske edilmeyeceği vurgulandı. Messi’nin bu durum nedeniyle riske girmek istemediği, gelecek aylarda herhangi bir sıkıntı yaşamaktan kaçındığı aktarıldı. Messi’nin formadan kaçmadığı sadece önlem alındığı yazıldı. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, “Messi, yüzde yüz hazır değilse, risk almayacağız. Barcelona bizi aramadı. Barcelona kulübü Messi’nin durumunu önemli gördüğümüzü biliyor” dedi.

(Skorer)