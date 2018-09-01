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Liverpool 4'te 4 yaptı

Premier Lig'de Liverpool, özellikle ikinci yarıda çok zorlandığı maçta Leicester deplasmanından 3 puanla döndü: 1-2. Bu sonuçla Kırmızılar, 4'te 4 yaparak şampiyonluğun adayları arasında olduğunu gösterdi.

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Premier Lig'de Liverpool fırtınası dinmek bilmiyor... Kırmızılar 4. haftada ikinci yarıda sıkıntıya düştüğü maçı 2-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini almayı başardı.

King Power Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında oyunu domine eden konuk ekip 10. dakikada Sadio Mane ve 45'te Roberto Firmino'nun golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı.

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