Liverpool 4'te 4 yaptı Premier Lig'de Liverpool, özellikle ikinci yarıda çok zorlandığı maçta Leicester deplasmanından 3 puanla döndü: 1-2. Bu sonuçla Kırmızılar, 4'te 4 yaparak şampiyonluğun adayları arasında olduğunu gösterdi.