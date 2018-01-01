Liverpool 90'da attı 3 puanı kopardı

Turf Moor Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelede gol perdesini açan isimLiverpool'dan Sadio Mane oldu. Mane attığı şık golle takımını 61'inci dakikada 1-0 öne geçirdi.

87'nci dakikada sahneye Johann Gudmundsson çıktı. İzlandalı oyuncu skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Tam 'maç bitti' derken Liverpool'a galibiyeti getiren gol geldi. Maçın uzatma dakikalarında Ragnar Klavan topu filelere gönderdi ve Liverpool sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 44'e yükseltirken, Burnley 34 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Huddersfield Town engelini rahat geçti.

Bugün Premier Lig'de sonuçlanan diğer maçlarda ise skorlar şu şekilde:

Brighton - Bournemouth: 2-2

Leicester City - Huddersfield Town: 3-0

Stoke City - Newcastle United: 0-1