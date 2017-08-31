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Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Arsenal'de forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jürgen Klopp'un isteği doğrultusunda İngiliz milli oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'in Arsenal'den transfer edildiği ve 24 yaşındaki oyuncuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınına göre, yeni takımı ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Oxlade-Chamberlain için Liverpool, Arsenal'e 35 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nda da görev alan Alex Oxlade-Chamberlain, 6 sezon boyunca giydiği Arsenal formasıyla 198 karşılaşmada 20 gol attı.

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