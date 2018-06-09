Liverpool, Daniel Sturridge için 8 milyon euro'dan kapıyı açtı

Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Beşiktaş'a yıldız oyuncudan iyi haber geldi. Daniel Sturridge’in kulübüyle menajerler aracılığıyla ilk teması kuran yönetime, görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş taraftarından da büyük destek gelmişti. İngiliz futbolcunun Instagram hesabını, ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) mesajlarıyla dolduran Siyah-Beyazlılar’a, Ada ekibinden sevindirici haber geldi.

Daniel Sturridge’in kulübüyle menajerler aracılığıyla ilk teması kuran yönetime, görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş taraftarından da büyük destek gelmişti. İngiliz futbolcunun Instagram hesabını, ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) mesajlarıyla dolduran Siyah-Beyazlılar’a, Ada ekibinden sevindirici haber geldi. Geçen sezonun ikinci yarısını West Bromwich’te kiralık olarak geçiren deneyimli ismi bonservisiyle göndermeyi planlayan Liverpool’un, bu kararını Beşiktaş’a ilettiği kaydedildi. Kırmızılar’ın, oyuncusu için kapıyı 8 milyon Euro’dan açtığı konuşuluyor.

Taraftarın ilgisi mutlu etti

Ada ekibinin kendisiyle ayrılma kararına uymayı planlayan Sturridge’in de ilk etapta Premier Lig’de yola devam etmeyi hedeflediği kaydedildi. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş taraftarının Instagram hesabından yaptığı sevgi gösterisinin yıldız futbolcuyu mutlu ettiği ve düzenli olarak forma giyme şansının bulunması sebebiyle rotasını Türkiye’ye çevirebileceği konuşuluyor.

Hücum hattında hem sağ hem de sol açıkta da forma giyebilen Sturridge’in geleceğiyle ilgili olarak kararını gelecek hafta içerisinde vermesi bekleniyor.

(Fanatik)