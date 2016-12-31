Liverpool, Manchester City'i devirdi
İngiltere Premier Lig'de Liverpool sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti. İşte Liverpool - Manchester City maçından detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool sahasında Manchester City'i konuk etti. Liverpool sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool 43 puana yükseldi. Manchester City ise 39 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool deplasmanda Sunderland ile karşılaşacak. Manchester City ise sahasında Burnley'i konuk edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.