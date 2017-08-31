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Liverpool Origi'yi Wolfsburg'a kiraladı

Wolfsburg, Liverpool'dan genç golcü oyuncu Divock Origi'yi kiraladı.

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Wolfsburg'dan sürpriz transfer! Bundesliga ekiplerinden Mario Gomez ve Yunus Mallı'nın da forma giydiği Wolfsburg, Liverpool'dan Divock Origi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
 
Wolfsburg, 22 yaşındaki Belçikalı golcü Divock Origi'yi bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
 
Origi geçtiğimiz sezon Premier League'de Liverpool formasıyla 34 maçta 7 gole imza attı.
 
Origi, Wolfsburg'un bu sezon yaptığı 10. transfer oldu.
 
Sporx

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