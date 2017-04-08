Liverpool oyuncu değişiklikleri sonrası 3 puanı aldı
Stoke City, sahasında Liverpool'u konuk etti. Liverpool, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçta Stoke City'i 2-1 mağlup etti.
Stoke City, taraftarı önünde Liverpool ile karşılaştı. Liverpool, ilk yarısını geride kapattığı maçta Stoke City'i 2-1 mağlup etti.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Coutinho, 72. dakikada Roberto Firmino kaydetti. Stoke City'nin mücadeleki tek golünü ise 44. dakikada Walters attı. Klopp'un öğrencileri ligdeki yenilmezlik serilerini 6 maça çıkardılar.
Bu galibiyetin ardından Liverpool, Premier League'deki puanını 63'e çıkarırken, Stoke City 36 puanda kaldı.
Stoke City bir sonraki hafta sahasında Hull City'i konuk edecek. Liverpool ise deplasmanda West Bromwich ile karşı karşıya gelecek.
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