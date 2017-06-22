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Liverpool Roma'dan Mohamed Salah'ı transfer etti

Liverpool, Roma'dan Mohamed Salah'ı kadrosuna kattığını açıkladı ve kulüp rekoru kırıldı.

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Premier Lig ekibi, bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Mohamed Salah ile ilk transferini gerçekleştirdi.

Roma'dan yapılan resmi açıklamada, Liverpool'un Mohamed Salah için 42 milyon euro bonservis bedeli ve 8 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

Salah'ı 5 yıllığına kadrosuna katan Liverpool, Andy Carroll için ödediği 39 milyon euro bonservis bedelini aşarak kulüp rekorunu kırdı.

Basel'den 2014 yılında Liverpool'un ilgilenmesine karşın Chelsea'yi seçerek transferini gerçekleştiren 25 yaşındaki Mısırlı futbolcu, geçen sezon Roma formasıyla 41 maçta 19 gol attı ve 15 asist yaptı.

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