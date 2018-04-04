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Liverpool sahasında Manchester City'yi 3-0 mağlup etti

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'i Salah önderliğinde 3-0 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Anfield Road'da Manchester City'i konuk etti. Liverpool, çok etkili başladığı maçta Manchester City'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mohamed Salah, 20. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 31. dakikada Sadio Mane kaydetti. Salah, Liverpool'un 3. golünde de asisti yapan isim olmayı başardı.

Manchester City'de İlkay Gündoğan 57 dakika sahada kaldı.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 10 Nisan Salı akşamı Manchester City'nin sahasında oynanacak.

Manchester City, hafta sonu Premier League'de Manchester United ile karşılaşacak. Liverpool ise hafta sonunda Everton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Sporx)

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