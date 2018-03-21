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Liverpool taraftarlarından Emre Can'a tepki

Adı uzun bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle transfer dedikodularına karışan Emre Can'a Liverpool taraftarı çok sert tepki gösterdi.

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Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ın adı uzun bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle transfer dedikodularına karışıyordu.

Türk asıllı Alman futbolcu da son yaptığı açıklamada gelecek sezon büyük bir kulüpte oynamak istediğini söylemişti.

Ne var ki Liverpool taraftarı, Emre'nin bu açıklamasına sert tepki gösterdi. Taraftarlar, Twitter'da yaptıkları yorumlarda Emre'nin sözlerinin son derece saygısızca olduğunu belirtti.

Liverpool'un dünyaca ünlü Kop tribününün resmi Twitter sayfası da "Gelecek yıl yeni bir kulüp mü? Şu an Liverpool'dasın ve ilk 11'deki yerin garanti değil. Kendi yoluna geri dön." mesajını paylaşarak Emre'ye olan tepkisini gösterdi.

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