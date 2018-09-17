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Liverpool taraftarlarının sosyal medyadan Karius paylaşımları dikkat çekti

Yeni Malatyaspor maçında Beşiktaş formasıyla başarılı bir maç çıkaran Karius’un kurtarışları Liverpool taraftarlarını heyecanlandırdı.

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Beşiktaş’ın flaş transferlerinden kaleci Loris Karius, Yeni Malatyaspor maçındaki başarılı performansıyla alkış aldı. Karşılaşma içerisinde 4 net kurtarış yapan Karius, İngiltere’de de yakından takip edildi.

Alman file bekçisinin özellikle Aleksic’in frikiğini kurtarması beğeni topladı. Liverpool taraftarları başta sosyal medya olmak üzere tüm mecralarda videolar paylaşarak, özel mesajlar yolladı.

Daily Star Gazetesi’nin yaptığı haberde Liverpool taraftarlarının ‘Gururumuzsun’ mesajı öne çıkarıldı. Yine Talksport’ta da birçok Liverpool taraftarının övgü dolu mesajları yayınlandı. 

Liverpool Echo Gazetesi’nde de birçok Karius mesajı ve övgüsü ön plana çıktı. 

(Skorer)

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