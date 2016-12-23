Liverpool ve Manchester City genç yýldýz için devrede

Celtic'in genç yýldýzý Moussa Dembele paylaþýlamýyor. Bu sezon gösterdiði performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Celtic'in 20 yaþýndaki forveti için Premier Lig'in iki büyük kulübü Liverpool ve Manchester City teklif yapmaya hazýrlanýyor.

Celtic teknik direktörü Brendan Rodgers, Dembele'ye olan ilgiyi doðrularken, futbolcusunu transfer etmek isteyen takýmlarýn, 25 milyon Euro'dan fazla bir teklifte bulunmasý gerektiðini söyledi.

''STERLING 60'A GÝTTÝ''

Liverpool'un baþýndayken Raheem Sterling'in 60 milyon Euro'ya satýlmasýný örnek gösteren Rodgers, ''Celtic'in para için bir futbolcuyu kaybetme endiþesi yok. Yetenekli futbolcuyu tanýrým. Bu bizim iþimiz. Kulübümü ve sahip olduðumuz yetenekleri korumak zorundayým. Birini ne satýn almak ne de satmak istiyoruz.'' deðerlendirmesinde bulundu.

Transfer pazarýnýn artýk çok deðiþtiðini vurgulayan Rodgers, Virgil van Dijk'in Ýskoçya'dan 18 milyon Euro'ya transfer olduðunu ve bir senenin ardýndan deðerini 50 milyon Euro'ya çýkarttýðýný belirtti.

Celtic ile sözleþmesi 2020'ye kadar devam eden Dembele için Premier Lig takýmlarýnýn transfer tekliflerini arttýrmasý bekleniyor.