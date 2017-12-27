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Liverpool, Virgil Van Dijk'i kadrosuna kattı

Southampton'ın defans oyuncusu Virgil van Dijk resmen Liverpool ile anlaştı.

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Southampton'ın defans oyuncusu Virgil van Dijk resmen Liverpool ile anlaştı. Telegraph'ın haberine göre Liverpool 26 yaşındaki savunma oyuncusu Virgil Van Dijk için Southampton ile 85 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Oyuncuya ise yıllık 10,5 milyon euro ödenecek.

Bu transferle  Virgil van Dijk, tarihin en pahalı defans oyuncusu oldu.

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