Liverpool West Bromwich'i tek golle geçti
Premier Lig'de Liverpool deplasmanda West Bromwich'i tek golle mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti.
Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool deplasmanda West Bromwich'i 1-0 mağlup etti.
45. dakikada Firmino'nun golüyle öne geçen Liverpool mücadelenin ilk devresini 1-0 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında iki ekibin çabaları skoru değiştirmeyince karşılaşma Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu galibiyetle Liverpool puanını 66'ya yükseltirken, ev sahibi West Bromwich 44 puanda kaldı.
Önümüzdeki hafta Liverpool evinde Crystal Palace ile karşılaşacak, West Bromwich ise Leicester'i konuk edecek.
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