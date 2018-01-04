Liverpool'a karşı oynayacak mı? İşte detaylar...

Türkiye ve İngiltere'deki futbolseverler arasında heyecana neden olan Cenk Tosun transferine, İngiltere Futbol Federasyonu da (The FA) dahil oldu. Beşiktaşlı futbolcu için iş artık resmiyete dökülmeye kalırken federasyon Everton Kulübü'ne, yeni transferin yarınki maça çıkması için şartını açıkladı.

Liverpool olmazsa Tottenham

İngiltere Futbol Federasyonu, yarın öğlen mesai bitimine kadar Cenk Tosun'a imza attırılması halinde, oyuncunun yarın akşam oynanacak Liverpool maçında sahaya çıkabileceğini tebliğ etti. Ancak imza öğleden sonraya kalırsa Cenk'in ilk çıkacağı maç ancak 13 Ocak'taki Tottenham deplasmanı olacak.

BBC naklen yayınlayacak

FA Cup 3. tur maçı yarın akşam TSİ ile 22.55'te başlayacak. Cenk böylece ilk maçına Anfield Road'da çıkacak, BBC'den naklen yayınlanacak maçta İngiliz futbolseverlerin karşısında hünerlerini sergileme fırsatı yakalayacak.

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