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Liverpool'da Emre Can sezonu kapattı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un futbolcusu Emre Can sezonu kapattı.

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Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a, yıldız orta saha oyuncusu Emre Can'dan kötü haber geldi.

Menajer Jurgen Klopp, Emre Can'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bu sezon Liverpool formasını 33 kez giyen Emre Can, Premier Lig'de Watford ile oynanan maçın ikinci yarısında sakatlanmıştı.

Liverpool taraftarının, 24 yaşındaki oyuncuyu bir daha kırmızı formayla izleyip izleyemeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Zira sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Can, yönetimin yeni kontrat teklifini geri çevirmişti. Emre Can ile başta Juventus olmak üzere birçok büyük kulüp yakından ilgileniyor...

(beIN Sports)

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