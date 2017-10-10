Liverpool'da Saido Mane sakatlandı
Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane, milli takım maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Sadio Mane’nin sakatlığı ile sarsıldı. Senegalli futbolcu, ülkesinin Yeşil Burun Adaları ile oynadığı maçta dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.
Mane’nin kontrollerinin ardından yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
2016 yılında Southampton’dan 41 milyon euro’ya transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon oynadığı 5 lig maçında 3 gol attı.
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