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Liverpool'da Saido Mane sakatlandı

Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane, milli takım maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Sadio Mane’nin sakatlığı ile sarsıldı. Senegalli futbolcu, ülkesinin Yeşil Burun Adaları ile oynadığı maçta dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Mane’nin kontrollerinin ardından yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

2016 yılında Southampton’dan 41 milyon euro’ya transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon oynadığı 5 lig maçında 3 gol attı.

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