Liverpool'dan Beşiktaş'a Vida için 20 milyon euro

BEŞİKTAŞ’IN Hırvat stoperi Vida büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Premier Lig’de forma giyecek. Everton ve Tottenham’ın talip olduğu oyuncuya en iyi teklifi Liverpool vermişti. İngilizler’in 15 milyon euroluk önerisine karşılık Beşiktaş, 20 milyonda diretiyordu. Yarı final maçında İngiltere’ye karşı Rusların ıslıklarıyla baskı altına alınmasına rağmen müthiş bir performans ortaya koyan Vida, Kane’in skoru 2-0 yapacak vuruşunu, çizgiden çıkartarak iyice parladı. Bir önceki maçta kafa golü atıp, yarı finalde de Hırvatistan’ın elenmesini önleyen Vida için şimdi Liverpool, 20 milyon euro vermeye razı.

İLK SÜPER LİG OYUNCUSU

Yönetim de bu paraya oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Gelen tekliflerle bizzat ilgilenen ise Başkan Fikret Orman. Bugünkü final için Moskova’da bulunan Fikret Orman’ın, burada Vida’nın satışı konusunda da bazı görüşmeler yapması bekleniyor. Beşiktaşlı yöneticiler, Hırvat oyuncunun finallerden sonra geri dönmesinin zor olduğunu söylüyor. Vida, Dünya Kupası’nda final oynayan ilk Süper Lig oyuncusu ve Beşiktaşlı olarak da tarihe geçecek. (Akşam)