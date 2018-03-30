Liverpool'un Real Madrid'ten Philippe Coutinho için 70 milyon Euro + Gareth Bale'ı istediği ortaya çıktı
Liverpool'un geçtiğimiz yaz Philippe Coutinho'yu Real Madrid'e satmak için Gareth Bale artı 70 milyon euro istediği iddia edildi.
Devre arasında astronomik bir ücretle Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Philippe Coutinho hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Brezilyalı gazeteci Edicinoes Amphora, Brezilyalı yıldızın geçtiğimiz yaz Real Madrid'e devasa bir bedel karşılığında önerildiğini yazdı.
Buna göre Liverpool, Madrid ekibinden Coutinho'ya karşılık Gareth Bale ile birlikte tam 70 milyon euro talep etti.
İspanyol devi ise bu astronomik teklifi reddetti ve Coutinho'yu Barcelona'ya kaptırmaktan kurtulamadı.
(Fanatik)
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