Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya Gerkus: Dünyanın en gürültülü stadına gidiyoruz

Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya Gerkus, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın çok zorlu bir rakip olduğunu belirten başkan, "Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Her takımın güçsüz olduğu alanlar var, biz de onlara çalışacağız. Bu maçlar ne kadar iyi olduğumuzu gösterecek. İlk maç çok zor olacak, Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Çok gürültülü bir stad, dünyanın en gürültülü stadı. Ayrıca rakip de çok sıkı oynayacaktır, bizim için zorlu olacak. Hocamız için oyuncuları hazırlamak önemli bir görev olacak. Ağır bir rakibe karşı hayatta kalmak önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında 18 Eylül'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

(Sporx)