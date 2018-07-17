Lokomotiva Zagreb: 0 Trabzonspor: 1
Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını 1-0 mağlup etti.
Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını 1-0 mağlup etti.
Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Lokomotiva Zagreb ile karşı karşıya geldi.
Tek gol Ramil Sheydaev'den
Slovenya'nın başkenti Ljubljana yakınındaki Kranj kasabası ile aynı ismi taşıyan statta oynanan hazırlık maçında Trabzonspor 75. dakikada Ramil Sheydaev'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, 20 Temmuz'da Rusya'nın Spartak Moskova ve 23 Temmuz'da ise Katar'ın El Duhail takımlarıyla karşılaşacak.
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