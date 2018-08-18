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Londra derbisinde Chelsea sahasında Arsenal'i 3-2 mağlup etti

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan derbi maçta Arsenal'ı 3-2 yendi.

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İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan  derbi maçta Chelsea, sahasında Arsenal'ı 3-2 mağlup etti.

Chelsea, Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelenin ilk 20 dakikasında  Pedro ve Alvaro Morata'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

37. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile farkı bire indiren Arsenal, 41.  dakikada Alex Iwobi'nin golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 berabere  sona erdi.

Temponun düşmediği derbi maçın 81. dakikasında Marcos Alonso ile bir  kez daha öne geçen ev sahibi ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-2  galip ayrıldı.

Arsenal, geçen hafta aldığı 2-0'lık Manchester City yenilgisinin  ardından bu hafta da Chelsea'ye mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı.  Chelsea ise yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ile ilk iki maçından da  galibiyetle ayrıldı.

"Topçular", 1992 yılından bu yana ilk kez sezonun ilk iki maçını kaybetti

Kuzey Londra ekibinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut  Özil, ilk onbirde sahaya çıktığı maçın 68. dakikasında yerini Aaron Ramsey'e  bıraktı.

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