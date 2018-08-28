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Loris Karius ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, Siyah-Beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş karşılaşmasında perşembe günü Partizan'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapılan antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-Beyazlı ekibin yeni transferi Loris Karius da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Öte yandan antrenmanı Başkan Fikret Orman, Asbaşkan ve Futbol Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu da takip etti.

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