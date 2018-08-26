Loris Karius tribünde!
Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius da Antalyaspor maçını tribünden takip etti
Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Karius mücadeleyi tribünden takip etti.
Taraftarlar, Karius'a sevgi gösterisinde bulundu.
Sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayan Tolga Zengin ve Jeremain Lens de tribünden maçı izledi.
20'LİK UTKU YUVAKURAN KALEDE
Beşiktaş'a 2016-2017 sezonunun başında transfer olan 20 yaşındaki Utku, siyah-beyazlı formayla ilk kez Süper Lig maçına çıktı. 2016-2017'de Türkiye Kupası'nda Kayserispor ve Darıca Gençlerbirliği maçlarında forma giyen genç kaleci, geçen sezon da Manisaspor ile oynanan kupa mücadelesinde kalede yer almıştı.
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