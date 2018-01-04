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Los Angeles Galaxy, Ashley Cole'un sözleşmesini bir yıl uzattı

ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibi, İngiliz sol bek oyuncusu Ashley Cole'un sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Cole'un 2018'de de Galaxy formasını giymeye devam edeceği bildirildi.

Ülkesinde Arsenal ve Chelsea, İtalya'da Roma'da top koşturan deneyimli futbolcu, Ocak 2016'da Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu.

İngiltere Milli Takımı'nda 107 kez görev yapan Cole, ABD ekibinde iki sezonda 55 maça çıktı.

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