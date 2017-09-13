Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Los Angeles Lakers, Kobe Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formalarını emekliye ayıracağını duyurdu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formalarını emekliye ayıracağını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki eski basketbolcu Bryant'ın giydiği 8 ve 24 numaralı formaların Golden State Warriors'ın 18 Aralık'ta Staples Center'da misafir edileceği karşılaşmada emekliye ayrılacağı bildirildi.

Böylece Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçecek.

Bryant, Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), Gail Goodrich (25),  Magic Johnson (32), Kerim Abdülcabbar (33), Shaquille O'Neal (34), James Worthy  (42), Jerry West (44) ve Jamaal Wilkes'tan (52) sonra forma numarası emekliye ayrılan 10. Lakers oyuncusu olacak.

Kobe Bryant, 20 yıl formasını giydiği Lakers'ta 5 NBA şampiyonluğu yaşadı. Takımıyla 2 kez NBA finallerinin, bir kez de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Bryant, 18 defa all-star seçildi. Efsane basketbolcu, 33 bin 643 sayıyla Kerim Abdülcabbar ve Karl Malone'un ardından NBA'de tüm zamanların en skorer 3. ismi konumunda bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Akıllara kazınan modeller

Akıllara kazınan modeller

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA