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Louis van Gaal, bir takımla anlaştığını açıkladı

Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, bir takımla anlaştığını açıkladı.

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Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, uzun bir sürenin ardından futbola dönüyor. İki senedir takım çalıştırmayan 66 yaşındaki teknik direktör, yeni bir takım ile anlaştığını belirtti.
 
''KİBİRLİ OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR, DOĞRU''
 
Hollanda'da bir televizyon kanalına konuşan van Gaal, ''Çok sayıda teklif alıyorum. Benim kibirli olduğumu söylüyorlar bu doğru, özür dilerim. Bir takım ile anlaştım.'' sözlerini kullandı.
 
Kariyerinde Ajax, Barcelona, Hollanda Milli Takımı, Bayern Münih ve Manchester United gibi takımları çalıştıran Louis van Gaal'in yeni takımının kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

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