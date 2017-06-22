Lucas Lima Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı

Barcelona, Lucas Lima'yı transfer etti. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın kız kardeşinin erkek arkadaşı olan 26 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Barcelona forması giyeceğini belirtti.

Sözleşmesi 31 Aralık 2017 yılında sona erecek olan Brezilyalı 10 numaranın, Barcelona yöneticileri ile görüştüğü ve sözleşmesi sona erdikten sonra Barça'ya katılacağı açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!

Lucas Lima'nın adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı. Brezilya Ligi takımlarından Santos forması giyen Lima, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti ancak transfer yüksek bonservis ücreti nedeniyle gerçekleşmemişti.

14 kez Brezilya Milli Takımı'na seçilen Lima, bu sezon Santos takımında görev aldığı 6 maçta 5 asist yaptı. (Sporx)