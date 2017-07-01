Lucas Ontivero Meksika 2. Lig takımlarından Venados FC'ye transfer oldu
Lucas Ontivero, Universidad Şili'den Meksika 2. ligi olan Ascenso MX ekiplerinden Venados FC'ye transfer oldu.
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve son olarak Şili temsilcisi Universidad Şili'de forma giyen Lucas Ontivero, 2. lige transfer oldu.
Genç oyuncu, Universidad Şili'den Meksika 2. ligi olan Ascenso MX ekiplerinden Venados FC'ye transfer oldu. Venados FC 22 yaşındaki kanat oyuncusu için bonservis bedeli ödemedi. Galatasaray'ın 2014 yılında CA Fenix Kulübü'nden 2 milyon euroya transfer ettiği Ontivero, 3 sene içerisinde 7 farklı takıma transfer oldu. Ontivero Galatasaray'da da beklentilerin altında kalmış ve sırasıyla Gaziantepspor, Honved, NK Olimpija ve Montreal Impact takımlarında oynamıştı.
Sporx
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.