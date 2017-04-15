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Universidad de Chile Lucas Ontivero'yu tazminatsız gönderiyor

Lucas Ontivero'yu çok daha iyi bir futbolcu zannederek transfer eden Şilili yöneticiler hayal kırıklığı yaşadı, Arjantinli futbolcunun kontratındaki madde ile tazminatsız gönderilmesine karar verildi.

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Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Şili'nin Universidad de Chile takımına transfer olan Lucas Ontivero, yeni ekibinde beklentileri karşılayamadı. Şili ekibinde 6 maçta forma giyen oyuncu gol atamadı, asist yapamadı.
 
14. takım sırada
 
Henüz 23 yaşında 13. takımına imza atan Ontivero, kısa bir süre içinde 14.'ye gidecek gibi görünüyor. Universidad de Chile ile Aralık ayına kadar sözleşme imzalayan futbolcunun kontratında özel bir madde olduğu ortaya çıktı.
 
Haziran'da, tazminatsız
 
Buna göre kulüp Arjantinli futbolcuyla Haziran ayında tazminatsız olarak yolları ayırma hakkına sahip. İstikrarsız bir görüntü çizen ve takıma katkı sağlayamayan futbolcu ile yazın yolların ayrılması bekleniyor.
 
Galatasaray yanılttı
 
Yolları ayırma kararının altında bir kaç faktörün etkisi var. İlk olarak Şilili idareciler Ontivero'nun çok daha iyi bir futbolcu olduğunu zannederek transfer etmişler. İkincisi takımın düzenli 11 oyuncusu olamaması ve toplamda yalnızca 249 dakika forma giymesi. Galatasaray gibi önemli bir ekibin formasını giymesinin bu anlamda Universidad de Chile kubülünün yetkililerini yanılttığına dikkat çekildi. 
 
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