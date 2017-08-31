Lucas Perez kiralık olarak Deportivo'da
Deportivo, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Lucas Perez'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Lucas Perez Deportivo'da! Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği golcü oyuncu Lucas Perez'in yeni takımı belli oldu.
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo, Lucas Perez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Deportivo'dan yapılan açıklamada satın alma opsiyonu olmadan Lucas Perez'in bir yıllığına kiralandığı belirtildi.
Lucas Perez ile Newcastle United ve Levante de ilgileniyordu ancak İspanyol golcü daha önce yaptığı açıklamada eski kulübü Deportivo'ya dönmek istediğini belirtmişti.
Lucas Perez, geçtiğimiz sezon başında 20 milyon Euro bonservis karşılığında Deportivo'dan Arsenal'e transfer olmuştu ancak İngiltere'de beklentileri karşılayamamıştı.
Sporx
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