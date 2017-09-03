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Lucescu, A Milli Takım'ın kadrosunu Hırvatistan maçında değiştirecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2-0'lık Ukrayna mağlubiyeti sonrası Hırvatistan maçında farklı bir 11 tercihinde bulunacak.

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A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri, I Grubu 8. maçında Hırvatistan'ı konuk edecek.
 
Ukrayna karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet ile Dünya Kupası şansını zora sokan ay yıldızlı ekip, Hırvatistan maçına mutlak 3 puan parolası ile çıkacak.
 
Ukrayna deplasmanında etkisiz bir futbol ortaya koyan A Milli takım, Hırvatistan karşısında farklı bir 11 ile mücadele edecek.
 
Teknik direktör Mircea Lucescu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Serdar Aziz'in yerine Ömer Toprak'a görev verecek.
 
Sol bekte ise İsmail'in yerine Caner 11'de maça başlayacak.
 
Emre'yi yine ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünen Rumen çalıştırıcı, Ozan'ı yedek bekletip, Nuri veya Oğuzhan'a şans verecek.
 
A Millilerin hücum hattını ise Tolga-Arda ve Hakan'dan oluşması tahmin ediliyor.
 
Sarı kart cezası sebebiyle Ukrayna maçında oynayamayan Burak, Hırvatistan karşısında ilk 11'deki yerini alacak.

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