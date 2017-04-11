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Fenerbahçe Lucescu ile flört halinde

Sezon sonunda Zenit'ten ayrılması beklenen Lucescu, Aziz Yıldırım'ın gündemine girdi.

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Dick Advocaat, sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılacağını açıklamıştı. Sarı-Lacivertliler de yeni sezon için Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile el sıkışmıştı. Ancak yeni teknik adam konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım’ın yıllardır adeta hayalini süsleyen Mircea Lucescu, bir kez daha gündeme geldi. Tecrübeli teknik adam, Zenit’in Anzhi ile berabere kaldığı maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Burada kalıp kalmayacağımı zaman gösterecek. Şu anda net konuşmak için erken. Alacağım bu karar, farklı durumlara bağlı” ifadelerini kullandı.

Lider Spartak Moskova’nın 8 puan gerisine düşen Lucescu, bu sözleriyle istifa sinyali verdi. Fenerbahçeli bir yöneticinin ise bu açıklamadan önce Rusya’ya giderek Mircea Lucescu ile masaya oturduğu ortaya çıktı.Bu görüşmede Aziz Yıldırım’ın teklifi, 71 yaşındaki teknik adama, “Fenerbahçe’nin başına geç, 3 büyükleri birden şampiyon yapan hoca olarak Türk futbol tarihine adını yazdır” sözleriyle iletildi. Mircea Lucescu’nun ise bu teklife hemen yanıt vermediği ve zaman istediği kaydedildi.

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