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Lucescu, Emre Mor'un yerini Alper Potuk'la doldurdu

A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Emre Mor'un yerine Fenerbahçe'den Alper Potuk aday kadroya davet edildi.

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İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı. 

Emre Mor'un yerine, Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Alper Potuk kadroya dâhil edildi. 

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