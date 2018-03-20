Lucescu, Emre Mor'un yerini Alper Potuk'la doldurdu
A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Emre Mor'un yerine Fenerbahçe'den Alper Potuk aday kadroya davet edildi.
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Emre Mor'un yerine, Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Alper Potuk kadroya dâhil edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.