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Lucescu ile Şenol Güneş arasındaki soğuk savaş devam ediyor

İzlanda ve Finlandiya maçı öncesi kadrosunu oluşturmak isteyen Mircea Lucescu'nun, Şenol Güneş'le irtibata geçmediği ortaya çıktı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yaşanan soğukluk giderilmeyince kaçınılmaz son gerçekleşti. İzlanda ve Finlandiya ile oynanacak maçlar için kılı kırk yaran ve en iyi kadroyu kurmak için çaba gösteren A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Şenol Güneş arasındaki soğukluk bir türlü dinmedi.

İyi bir kadro kurmak için her teknik direktör ile görüşen, takıma almayı düşündüğü her futbolcuyla konuşan Rumen teknik adamın sadece Güneş ile irtibata geçmediği ortaya çıktı. 

Yanal ile arası iyi

Göreve gelmesinin ardından her kulüple diyaloğa girmek için çaba gösteren Lucescu, Beşiktaş’ın maçını izlemek stada gitmiş, bunun ardından da Şenol Hoca, tecrübeli teknik adamı uzun süre bekletmişti. Güneş’in bu tavrını unutmayan ay-yıldızlı ekibin patronu, Güneş’i hiç arayıp sormadı.

Lucescu’nun en çok konuşup, fikir almaktan zevk aldığı isim ise Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal... Tecrübeli çalıştırıcıdan birçok konuda bilgi alan ve öğrencilerinin durumu hakkında fikir sahibi olan Rumen çalıştırıcının, bu diyaloglar sonrasında Volkan Şen’i almaya karar verdiği öğrenildi.

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