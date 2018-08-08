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Lucescu İnter'e 'Okay Yokuşlu'yu alın' dedi

Mircea Lucescu, İtalyan devi Inter’e Okay Yokuşlu’yu transfer etmelerini önerdiğini söyledi.

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Türkiye A Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, İtalyan La Gazzetta dello Sport’a açıklamalarda bulundu. Trabzonspor ile yollarını ayırarak İspanya’nın Celta Vigo takımına transfer olan Okay Yokuşlu ile ilgili flaş bir itirafta bulunan deneyimli teknik adam şunları söyledi.

Berkay Özcan övgüsü 

“Inter’e Okay Yokuşlu’yu transfer etmeleri için tavsiyede bulunmuştum. Ama artık geç kaldılar çünkü oyuncu Celta Vigo’ya gitti. Okay çok iyi bir orta saha oyuncusu. Tıpkı Stuttgart forması giyen 20 yaşındaki Berkay gibi”. 

‘Koray’ı görmeyi bekliyorum’

Galatasaray ile yollarını ayırarak İtalya’nın Genoa takımına transfer olan Koray Günter ile ilgili de konuştu Rumen çalıştırıcı… Luce “Koray Günter’in performansını görmeyi bekliyorum. Criscito onunla ilgili bana olumlu konuştu” dedi. 

(Skorer)

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