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Lucescu, Ozan Tufan'ı antrenman performansına göre değerlendirdi

A Milli Takıma seçilmesi tartışma konusu olan Ozan Tufan, Lucescu’nun gözüne antrenmanda girdi. Sarı-lacivertlileri Samandıra’da takip eden Rumen teknik adam, Ozan’ın performansını çok iyi bulup, davet yaptı.

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Yabancı futbolcuların fazlalığı nedeniyle takımlarda şans bulamayan isimleri değerlendirmek için antrenmanları da izleyen A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ozan Tufan’ı bu sayede takıma aldı.

Fenerbahçe’nin kamp ve çalışma tesisi olan Samandıra’ya giden, burada teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşüp, idmanı da takip eden Rumen teknik adam, Ozan’a hayran kaldı. Bunun sonrasında da sarı-lacivertli oyuncu A Milli Takımı aday kadrosuna davet aldı.

Aslında Lucescu, Beşiktaş’ı da Ümraniye’de takip etmek, siyah-beyazlıların son durumunu görmek istedi. Ancak teknik direktör Şerol Güneş’ten gereken yakınlığı göremeyince bu programını iptal etti. Onun yerine Fenerbahçe’ye geçen A Milli Takımı Teknik Direktörü, bunun bir gün sonrasında da Florya’ya geçerek Galatasaray antrenmanını takip etti, Tudor’dan futbolcuların performansı hakkında bilgi aldı. Teknik direktör Lucescu’nun, yarınki Ukrayna mücadelesinde tecrübeye önem vereceği ve herkesi gerçek mevkiinde oynatacağı belirtildi. Takımdaki yıldız futbolcular, zaman zaman başka bölgelerde kullanılsa da, A Milli Takımı teknik patronunun, küçük ayrıntıları bile kaçırmadan tecrübeli isimlere gerçek mevkiinde şans vereceği dile getirildi.

Ukrayna’da sarı alarm

Kharkiv’deki maç öncesinde güvenlik seviyesi artırıldı. Ülkenin güvenlik birimlerinin ‘terör tehdidi’ durumunda aldıkları sarı seviyeye çıkarıldığı belirtilen güvenlik önlemlerinin, stat çevresi ve kentte ek güvenlik önlemleri anlamına geldiği belirtildi. Polisten Ukrayna Futbol Federasyonu’na maç içinde de güvenliğin artırılmasına yönelik taleplerin gittiğine yer verildi.

(Milliyet)

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