Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Lucescu yeni jenerasyonuyla İrlanda karşısında

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic  yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Volkan, Gökhan, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal

İrlanda Cumhuriyeti: Elliot, Coleman, Rice, Clark, Williams, Hendrick, Arter, Meyler, McClean, Long, Hogan

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sason’da bir grup terörist tespit edildi

Sason’da bir grup terörist tespit edildi

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA