Lucescu yeni jenerasyonuyla İrlanda karşısında
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.
Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.
Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11’LER
Türkiye: Volkan, Gökhan, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal
İrlanda Cumhuriyeti: Elliot, Coleman, Rice, Clark, Williams, Hendrick, Arter, Meyler, McClean, Long, Hogan
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