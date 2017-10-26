Lugano Uruguay Futbol Federasyonu'na savaş açtı

Lugano, Luis Suarez ve Diego Godin gibi isimlerin başını çektiği oyuncular, federasyonun sponsorluk ve yayın hakları anlaşmalarından elde ettiği gelirleri futbolcularla da paylaşması için harekete geçti.

Üç futbolcunun, Uruguay Futbol Federasyonu Yönetimi ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek taleplerini ileteceği öğrenildi. Konuyla ilgili yapılan haberlerde, 36 yaşındaki Diego Lugano’nun futbolu bırakmaya hazırlandığı, ancak futbolcu arkadaşlarının hakları için çabalamaya devam ettiği kaydedildi.

(Fanatik)