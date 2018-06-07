Luis Enrique, Chelsea ile anlaşmaya varıyor
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Luis Enrique'nin Londra ekibi ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea Conte'nin yerine takımın başına geçecek isim konusunda çalışmalarını hızlandırdı.
İngiliz basını, Luis Enrique'nin Londra ekibi ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı. Habere göre görüşmeler gelecek haftaya dek sürecek. Anlaşma sağlanması durumunda Luis Enrique resmen açıklanacak.
Luis Enrique'nin ismi Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe ile de anılıyor...
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