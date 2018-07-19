Luis Enrique, İspanya Milli Takımı ile sözleşme imzaladı
İspanya Milli Takımı'nın başında resmi olarak Luis Enrique getirildi.
İspanya Milli Takımı'nın başına resmen Luis Enriqua getirildi.
Matadorlar, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi teknik direktör Julen Lopetegui'nin Real Madrid ile anlaşması sonrası istifasında büyük şok yaşamıştı.
Lapetegui'nin ardından takımın başına getirilen Fernando Hierro, matadorlarda istenileni verememiş ve turnuva sonrasında görevine son verilmişti.
İspanyollar son olarak, Hierro'nun gönderilişinin ardından takımın başına Luis Enrique'yi getirdi. Oldukça heyecanlı olduğunu belirten tecrübeli teknik adam yaptığı ilk açıklamasında, ''Çok heyecanlıyım, elimden gelenin en iyisini yapacağım'' dedi.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.