Luis Nani Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor

Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.

Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.

Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.

Portekizli futbolcu son olarak Instagram’dan İstanbul’da çektirdiği çay içerken görüntülendiği bir fotoğrafını paylaşarak Türkçe, “Günaydın” yazdı.

(Sabah)