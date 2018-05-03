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Luis Nani Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor

Lazio'da beklenen çıkışı yapamayan Nani, Fenerbahçe'ye haber gönderdi.

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Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.

Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı. 

Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.

Portekizli futbolcu son olarak Instagram’dan İstanbul’da çektirdiği çay içerken görüntülendiği bir fotoğrafını paylaşarak Türkçe, “Günaydın” yazdı.

(Sabah)

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