Luis Nani Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor
Lazio'da beklenen çıkışı yapamayan Nani, Fenerbahçe'ye haber gönderdi.
Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.
Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.
Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.
Portekizli futbolcu son olarak Instagram’dan İstanbul’da çektirdiği çay içerken görüntülendiği bir fotoğrafını paylaşarak Türkçe, “Günaydın” yazdı.
(Sabah)
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